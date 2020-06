Precari, Orfini (PD): “Abbiamo deluso il mondo della scuola”

Con il decreto scuola che diventerà legge nelle prossime ore senza alcuna modifica rispetto al Senato, torna a parlare Matteo Orfini del partito democratico, uno dei “dissidenti” che si era schierato apertamente contro il suo partito a proposito del concorso straordinario.

“Ho ripresentato gli emendamenti che erano stati bocciati al Senato. Ovviamente sono stati bocciati anche alla Camera. Come annunciato voterò contro a questo provvedimento, in dissenso dal mio gruppo, scrive Orfini su Facebook, che spiega: “la mia posizione era quella di tutto il Pd. Poi, senza alcuna discussione in nessun organismo quella posizione è cambiata e abbiamo ceduto a una forzatura del movimento 5 stelle. Peccato che quel cedimento lo paghino sulla loro pelle migliaia di precari. E per me questo è inaccettabile come è inaccettabile che decisioni del genere vengano assunte senza alcun confronto“.