Premio “Inventiamo una banconota”, iscrizioni entro il 3 febbraio

La Banca d’Italia e il Ministero dell’Istruzione e del Merito indicono, per l’a.s. 2022/23, la decima edizione del Premio per la Scuola “Inventiamo una banconota”.

Gli studenti dovranno realizzare il bozzetto di una banconota “immaginaria” riflettendo su un argomento dal forte valore sociale e di educazione finanziaria e raccogliere così le loro emozioni e i loro pensieri.

Il tema scelto per l’anno scolastico 2022/2023 è “Il grande caldo, il grande freddo: le risorse della Terra non sono infinite”.

Le scuole primarie avranno la possibilità di realizzare il bozzetto su supporto cartaceo con tecniche tradizionali o con tecnica digitale. Nel caso in cui scelgano il supporto cartaceo dovranno in ogni caso inviare anche il bozzetto in formato digitale.

Le scuole secondarie di primo e secondo grado dovranno elaborare il bozzetto solo con tecnica digitale.

Le Filiali della Banca d’Italia adotteranno opportune iniziative di presentazione del nuovo Premio per favorire la più ampia partecipazione delle scuole presenti sul territorio di competenza.

Inoltre forniranno, ove richiesto, un supporto ai percorsi interdisciplinari individuati dalle classi, anche assicurando la diretta partecipazione a incontri organizzati con le scuole.

Il termine ultimo per l’invio della domanda d’iscrizione è il 3 febbraio 2023.

I bozzetti e la relazione accompagnatoria (senza segni di riconoscimento) andranno inviati tramite un’applicazione informatica accessibile attraverso un link che verrà comunicato all’indirizzo e-mail dell’Istituto scolastico partecipante. La trasmissione degli elaborati via web dovrà avvenire entro le ore 18 del 3 marzo 2023 (oltre tale termine l’applicazione informatica sarà disattivata).