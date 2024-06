Preside va in pensione, l’emozionante standing ovation di docenti, studenti e collaboratori | INTERVISTA e VIDEO

Preside va in pensione, l’emozionante standing ovation di docenti, studenti e collaboratori...

L’istituto Cristoforo Colombo di Roma, Rione Monti, conclude l’anno scolastico con una delle più emozionanti standing ovation viste in una scuola: la dirigente scolastica, Maria Chiara Gallerani, va in pensione e per salutarla nell’ultimo giorno, studenti, docenti e collaboratori scolastici hanno organizzato un momento particolare.

Da un video postato sui social dall’account dell’istituto si legge: “Grazie Preside, unica ❤️ Gli studenti del Colombo”. Stelle filanti, applausi, abbracci, la dirigente ha sfilato per tutto il corridoio e il giardino della scuola immersa nei sorrisi di tante persone che hanno voluto ringraziarla per tutto quello che ha fatto in questi anni.

La Tecnica della Scuola ha sentito la dirigente che, entusiasta, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “È stata una sorpresa inaspettata ed emozionante. Studenti, docenti e personale ATA sono riusciti a tenermi all’oscuro di tutto, fino al momento in cui ho aperto la porta della presidenza e ho trovato il corridoio prima, e poi tutta l’area giardino dopo, piena di persone che mi applaudivano e mi regalavano ciascuna il suo speciale sorriso, pieno della passione che abbiamo condiviso verso la “nostra” scuola. Siamo riusciti a renderla innovativa, internazionale, inclusiva, e questo è stato un frutto di un lavoro intenso e pienamente condiviso. Grazie ad Eugenio Russo, Alessandro Scardella e Giorgia Di Pilla, gli studenti responsabili dell’organizzazione di questo emozionante scherzetto”.

Dai tantissimi commenti, più di 800, emerge quanto Gallerani abbia svolto il suo lavoro con professionalità e cuore. Ne riportiamo qualcuno di studenti e non solo: “Una preside che abbraccia i ragazzi non si è mai vista, piango”; “Se un’intera comunità scolastica ha deciso di festeggiare una preside, si vede che prima di tutto è una grande donna, mamma, insegnante e poi preside”; “Penso sia l’unica preside in tutta Italia! Signora davvero complimenti, lei è più unica che rara”.

Ma ci sono stati anche commenti generici sul ruolo del ds: “Io la mia non l’ho mai vista”; “La nostra preside ci avrebbe mandati tutti in presidenza e poi bocciati per 2 anni”; “In 5 anni di liceo mai provato una cosa del genere, beati voi”.