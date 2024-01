Preside picchiato: “Non sai cosa ti faccio se non fai come dico io”, il padre voleva inserire la figlia in un certo Pcto

Preside picchiato: “Non sai cosa ti faccio se non fai come dico...

Ieri è stata diffusa la notizia relativa ad un dirigente scolastico di Cosenza che è stato schiaffeggiato dal genitore di una studentessa, che è stato denunciato. A commentare la notizia, nella serata di ieri, è stato anche il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Il genitore ha approfittato di un momento di trambusto

Oggi emergono altri dettagli sul motivo che ha spinto l’aggressore a picchiare il preside. Come riporta Il Corriere della Sera, l’uomo si è introdotto nella stanza del dirigente, approfittando di un momento di trambusto. “Non sai cosa ti faccio se non fai come dico io”, queste le parole che gli avrebbe rivolto.

Poi quando il dirigente l’ha avvertito che avrebbe chiamato la polizia, si è avventato contro e, l’ha colpito con uno schiaffo. Ecco le parole della vittima dell’aggressione: “È successo tutto per un motivo banale. L’aggressore voleva che la figlia fosse inserita nel percorso scuola lavoro diverso da quello cui era stata destinata. Il padre pretendeva che la figlia fosse inclusa all’ospedale di Cosenza, e non dirottata alla facoltà di farmacia”.

Il genitore aveva già minacciato la collaboratrice del preside

Già qualche giorno fa lo stesso genitore aveva assunto toni minacciosi con la collaboratrice del preside. “Quando ho spiegato al padre della ragazza che i posti all’ospedale di Cosenza erano ormai saturi e che non potevo inserirla in alcun modo in quel progetto, è andato su tutte le furie”, ha spiegato.

“Me lo sono visto entrare con fare minaccioso e ho cercato di mantenere la calma. Ha sbattuto la porta che si apre solo dall’interno e questo mi ha fatto pensare che potesse essere armato. Quando ha bussato la segretaria e le ho aperto, ho tentato di farle capire che quell’uomo era pericoloso, ma lei non ha capito ed ha chiuso nuovamente la porta”. A quel punto il preside ha cercato di spiegare al genitore le difficoltà d’inserimento della figlia nel progetto dell’ospedale.

“Lui insisteva, avvicinandosi sempre più a me. Ho cercato di raggiungere la porta per uscire, ma lui si è messo davanti, bloccandomi e nello stesso momento mi ha dato uno schiaffo”. L’uomo è poi andato via rendendosi irreperibile, sino a tarda sera quando si è presentato in Questura. È stato interrogato e gli è stato contestato il reato di lesioni aggravate.