Prevenzione e screening su salute mentale nelle scuole, per gli psichiatri il 50% dei disturbi mentali inizia prima dei 18 anni

Prevenzione e screening su salute mentale nelle scuole, per gli psichiatri il...

I disturbi mentali si manifestano spesso nella giovinezza, con il 50% dei casi che emergono entro i 18 anni e quasi due terzi prima dei 30. Claudio Mencacci e Matteo Balestrieri, presidenti della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia (Sinpf), sottolineano l’importanza di riportare psichiatri e programmi di sensibilizzazione nelle scuole. Questo periodo cruciale della vita offre l’opportunità di intercettare precocemente i segnali di disagio mentale e “salvare il futuro” dei giovani.

Adolescenti e disagio psichico: dati allarmanti

I dati confermano un’ampia diffusione del disagio psichico tra gli adolescenti. Un quarto degli accessi al pronto soccorso pediatrico è legato a problemi derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti, molte delle quali sintetiche. A questo si aggiunge un consumo crescente di psicofarmaci, con un aumento annuo del 2% e un preoccupante 40% di gestione “fai da te”, che compromette la sicurezza e l’efficacia delle cure.

Un’Agenzia nazionale per la salute mentale

Durante il XXVI Congresso Sinpf, è stata rilanciata la proposta di istituire un’Agenzia nazionale per la salute mentale. Secondo Mencacci e Balestrieri, tale istituzione potrebbe coordinare azioni e risorse per promuovere la salute mentale in modo equo su tutto il territorio nazionale, con un’attenzione particolare alla popolazione giovanile.

Verso una psico-farmacologia personalizzata

Robert Nisticò, presidente dell’Aifa, evidenzia la necessità di un approccio innovativo e personalizzato nella psico-farmacologia. L’obiettivo è sviluppare farmaci più mirati e “tagliati” sulle specifiche esigenze dei pazienti, migliorando l’efficacia delle cure e ottimizzando la spesa sanitaria.

Prevenzione e supporto per i giovani

Il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato ha sottolineato l’importanza di prevenire l’uso problematico di Internet, inclusi social media e videogiochi, che colpiscono principalmente i giovani. Tra le iniziative ministeriali figurano percorsi diagnostici e terapeutici specifici per adolescenti con Adhd, finalizzati a offrire supporto mirato e adeguato.