Primo giorno di scuola, 14enne beve vodka nel bagno dell’istituto e finisce in coma etilico: si pensa a sfida social

Un primo giorno di scuola finito male per una ragazzina di quattordici anni di Lecce. La giovane, come riporta La Repubblica, ha bevuto vodka da una borraccia nei bagni della propria scuola ed è finita in coma etilico. Ecco i dettagli dell’accaduto.

Primo giorno di scuola finito in ricovero

Tutto è avvenuto ieri, 11 settembre, quasi a ridosso della campanella di fine lezioni. L’ipotesi è quella di una sfida da poi postare sui social. Sono state aperte, parallelamente, due indagini. Al lavoro gli inquirenti della procura minorile di Lecce; l’altra, interna, avviata dalla stessa scuola per accertare l’eventuale catena di responsabilità.

La ragazza prima ha accusato un malore, poi ha iniziato a vomitare, fino al collasso. Da qui l’allarme dato dalle compagne che erano con lei in bagno. In prima battuta, l’intervento di un’assistente scolastica e dei professori. Informata la dirigente scolastica, in breve arrivano due ambulanze del 118.

La studentessa non rischia la vita

La studentessa viene accompagnata rapidamente in ospedale per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso per comprendere la quantità di alcol ingerita. Ora è ricoverata nel reparto di pediatria. Non è in pericolo di vita ma il suo quadro clinico è costantemente monitorato dal personale medico.

Resta da capire come sia stato possibile portare vodka a scuola, visto che la vendita di alcol è vietata per i minori. Probabilmente, si pensa, è stato portato da casa. A breve verranno acquisiti i telefonini della 14enne e delle altre studentesse per raccogliere eventuali elementi chiave.