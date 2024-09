Rientro in classe, mamma e figlio pestati davanti alla scuola a causa di un parcheggio

Inizio turbolento per il rientro in classe degli studenti di Palermo. Come riportato da Live Sicilia, nei pressi dell’ingresso di un istituto, un uomo e una donna hanno picchiato un ragazzo di 14 anni e la mamma.

Il ragazzo e la donna sono rimasti feriti dopo aver ricevuto calci e pugni e sono stati portati dai sanitari del 118 in due ospedali del palermitano. Il motivo del pestaggio, secondo quanto raccontato dalle vittime alle forze dell’ordine, sarebbe stato una lite per un parcheggio. I due aggressori sono fuggiti dopo l’agguato. Adesso sono in corso le indagini per risalire agli autori del pestaggio.