Primo giorno di scuola, Giorgia Meloni e il suo messaggio di augurio agli studenti e alla figlia

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha voluto esprimere i suoi auguri a tutti gli studenti e a tutte le studentesse per il loro primo giorno di scuola.

La premier lo ha fatto tramite un post sui propri canali social.

“Un enorme in bocca al lupo agli studenti italiani che in questi giorni tornano sui banchi di scuola. Non datevi limiti, i traguardi sono tutti alla portata di chi decide di impegnarsi sul serio. Alla mia piccolina: ti ho guardato allontanarti con quella cartella enorme, ed eri già grande. E ho pensato che sono tanto, tanto fiera di te”.