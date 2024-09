Schettini agli alunni: “Dovete dare il massimo ogni santo giorno. A scuola abbracciatevi, ChatGpt non lo fa”

Il professore di fisica Vincenzo Schettini, volto del progetto editoriale La Fisica Che Ci Piace, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in occasione dell’inizio della scuola in cui lancia un forte messaggio agli studenti in procinto di iniziare l’anno scolastico.

“Il massimo ti fa arrivare sempre ad un buon voto? No”

“Dovete dare il massimo ogni santo giorno, ogni volta che vi trovate davanti ad un professore, prendete il massimo da quel professore. Il massimo ti fa arrivare sempre ad un buon voto? No, ti porterà molto spesso al fallimento, molto spesso al rifiuto, ma voi dovete continuare a dare il massimo”, ha esordito.

“I grandi scienziati, prima di arrivare a grandi scoperte, e hanno studiato, hanno lavorato, dopo anni sono arrivati ad una scoperta, dopo anni ad un successo”, ha aggiunto.

“Chi se ne frega della tecnologie se non tiriamo fuori gli esseri umani”

Ed ecco alcune parole in merito alle nuove tecnologie: “La scuola è un percorso meraviglioso che vi abituerà a una cosa che si chiama vita. Quando entrate a scuola abbracciate le persone che sono davanti a voi. Chi se ne frega della tecnologie se non tiriamo fuori gli esseri umani, il volersi bene. Quando un compagno sta giù, avvicinatevi. ChatGpt gli abbracci non li dà. Buon anno a tutti ragazzi”.

Inizio scuola, Schettini entusiasta

Schettini ha parlato di inizio scuola al Tg2 qualche giorno fa. Ecco le sue parole: “Che bello, finalmente vi sveglierete di nuovo prestissimo ragazzi. Noi professori non vediamo l’ora di farvi fare le interrogazioni e i compiti in classe. Vi mando un bacio, parlo a nome di tutti i vostri professori”.

“Buon inizio di anno scolastico, è un inizio meraviglioso. La scuola, ragazzi, è la vita. Quanto movimento c’è a scuola, dove lo trovate tutto questo movimento? Che possa partire con la voglia di fare”, ha concluso.