Prof ucciso in una scuola a Melito di Napoli: collaboratore scolastico condannato a 14 anni di carcere

Prof ucciso in una scuola a Melito di Napoli: collaboratore scolastico condannato...

Ci sono novità sul caso relativo all’omicidio di un docente di sostegno di 64 anni, Marcello Toscano, trovato morto nel cortile della scuola in cui lavorava, a Melito di Napoli, lo scorso 27 settembre. Ad essere condannato è stato il collaboratore scolastico subito individuato come responsabile dei fatti: il 54enne dovrà scontare 14 anni di carcere. Lo riporta Fanpage.it.

La sentenza è stata emessa ieri, 4 luglio, dal gup del Tribunale di Napoli Nord. L’uomo è stato anche interdetto per sempre dai pubblici uffici e legalmente durante l’esecuzione della pena ed è stato condannato a versare una provvisionale di 100mila euro come risarcimento alle parti civili.

Il movente sembra essere confermato

Il collaboratore scolastico, a quanto risulta dalle indagini, aveva un rapporto di amicizia con la sua vittima. Il movente dell’omicidio? Un prestito di poche migliaia di euro non restituito. L’uomo era stato posto in stato di fermo immediatamente, sulla base delle testimonianze raccolte dai militari, delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza e del ritrovamento, in casa del collaboratore scolastico, di indumenti sporchi di sangue dal quale è stato ricavato il Dna che è risultato essere compatibile con quello della vittima.

A trovare il corpo dietro un cespuglio il figlio, che ha svolto autonomamente le ricerche. I Carabinieri hanno acquisito diverse immagini delle telecamere presenti in zona. Il prof aveva chiesto a un collega come si inviasse la posizione tramite Whatsapp, forse perchè si sentiva in pericolo.

L’uomo, sposato (anche la moglie insegnante), due figli (entrambi nel mondo della scuola), è stato in passato anche consigliere comunale a Mugnano, un Comune vicino.

L’istituto, come scrive l’Ansa, è lo stesso dove si sono verificati altri episodi di violenza, come l’accoltellamento alla schiena di un ragazzino di 13 anni nel maggio dell’anno scorso e l’aggressione nel bagno di una scuola a una ragazzina di 11 anni da parte di una coetanea.

Bianchi: si chiarisca al più presto la dinamica

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha commentato così l’episodio: “Sono sconcertato per la tragica morte del professor Marcello Toscano – afferma il Ministro – mi stringo al dolore della sua famiglia e della comunità scolastica”. Bianchi ha chiesto di far luce al più presto sull’accaduto.