Professore ucciso a Melito di Napoli: fermato un collaboratore scolastico per omicidio

È stato fermato un collaboratore scolastico in seguito all’omicidio del professor Marcello Toscano, avvenuto lunedì scorso nella scuola media “Marino Guarano” di Melito di Napoli. Il procuratore di Napoli Nord Maria Antonietta Troncone ha disposto il fermo dell’uomo che lavora in quella scuola, indagato per omicidio. L’uomo è stato ascoltato a lungo dagli acquirenti.

A uccidere Toscano sono state sei coltellate, i carabinieri stanno cercando di ricostruire l’accaduto scrutando le immagini di sorveglianza della zona e rilevando le possibili tracce ematiche dell’assassino. Si cercano anche testimoni che potrebbero aver visto qualcosa.

La vittima è stata anche impegnata in politica, consigliere comunale a Mugnano e primo dei non eletti alle ultime amministrative col Pd. Ma al momento si esclude l’omicidio possa essere legato a questa pista.