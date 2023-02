Progetto #Safespace: incontri formativi per scuole arcobaleno

Educare alle Differenze è una rete nazionale di associazioni formalmente costituita, nata il 21 aprile 2017 che lavora perseguendo gli obiettivi del percorso di mobilitazione nato nel 2014 per l’evento Educare alle differenze, con migliaia di partecipanti e centinaia di organizzazioni sostenitrici.

L’associazione lavora per una scuola competente a fabbricare cittadinanza, inclusione e uguaglianza e si candida ad essere la più grande, ariosa e plurale alternativa a chi in Italia alimenta focolai di intolleranza, clericalismo, sessismo e omofobia, a chi pensa che impiegare risorse nella formazione sia un costo e non il più grande degli investimenti.

L’adesione all’Associazione è libera e aperta a tutte le organizzazioni (associazioni, cooperative, eccetera), a scuole e istituzioni culturali che ne condividono gli scopi.

Entrare in rete

Per poter ottenere l’iscrizione le organizzazioni richiedenti devono possedere alcuni requisiti:

1) avere una chiara impostazione antifascista, antirazzista, antisessista e antiomofobica;

2)avere comprovata esperienza nell’ambito dell’educazione alle differenze ovvero aver realizzato negli ultimi 3 anni progetti educativi rivolti studenti/esse, corpo docente, operatori/trici del privato sociali e/o delle istituzioni culturali volti al superamento degli stereotipi di genere, al contrasto alla violenza maschile contro le donne, l’omofobia, il bullismo omofobico e il razzismo e la promozione dell’inclusione sociale e scolastica delle minoranze;

3) essere un’organizzazione non confessionale e apartitica.

Per aderire bisogna presentare domanda scritta, tramite posta ordinaria o email, sottoscritta dal/la legale rappresentante. L’adesione non è possibile per le persone singole.

Ad oggi la rete conta l’adesione di 11 associazioni su scala nazionale.

Proposte formativa

Per formare e autoformarsi per un’educazione che valorizzi le differenze sarà possibile per questa parte di anno scolastico seguire un corso di formazione online e gratuito rivolto a insegnanti in servizio della scuola secondaria di II grado.



Nello specifico, il corso ha l’obiettivo di prevenire e contrastare stereotipi e stigmatizzazioni di tutti tipi, a partire dalla omolesbobitransfobia, dal sessismo e ogni forma di violenza tra pari, di facilitare la creazione di un ambiente scolastico inclusivo verso ogni differenza e rispettoso di ogni identità, espressione di genere ed orientamento sessuale, di potenziare le competenze comunicative ed espressive deə ragazzə coinvoltə.

Calendario incontri:

Giovedì 23 febbraio 16.00-18.30

Giovedì 9 marzo 16.00-18.30

Giovedì 30 marzo 16.00-18.30

Giovedì 13 aprile 16.00-18.30

Il corso si svolgerà tramite piattaforma Zoom

Gli incontri saranno svolti adottando metodologie e approcci non formali, che inviteranno chi partecipa a mettersi in gioco, confrontarsi e progettare azioni concrete da mettere in atto per rendere la scuola uno spazio accogliente e sicuro per ogni identità che la attraversa.

Per favorire partecipazione attiva e dialogo, il corso è aperto a un numero limitato di persone, si prega dunque di effettuare l’iscrizione solo se si è disponibili a seguire l’intero corso. Sarà possibile iscriversi fino all’11 febbraio ore 13.00 fino a esaurimento posti.

Per info e dettagli [email protected]