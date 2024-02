Prorogati i contratti ATA con il decreto legge approvato oggi dal Governo

Nel corso del Consiglio dei Ministri odierno, il Governo ha adottato un decreto legge che aggiorna le misure del PNRR. Quelle relative alla scuola riguardano in sostanza 4 punti, come rende noto il Ministero dell’Istruzione e del Merito con un comunicato diramato in serata.

1) Semplificazioni per gli ITS Academy: venendo incontro alle richieste delle regioni e delle fondazioni, sarà consentita una maggiore flessibilità per il fondo di finanziamento nazionale, il cui utilizzo sarà possibile per un maggior numero di finalità (sedi esistenti, spese di gestione, ecc). Per la durata del PNRR, inoltre, le regioni saranno esentate dall’obbligo di cofinanziamento, in virtù dell’assegnazione dei fondi previsti dalla misura del PNRR “sviluppo e riforma degli ITS”, che prevede un investimento complessivo di 1,5 miliardi per gli ITS Academy.

2) Misure conseguenti al rinvio dell’entrata a regime della riforma del reclutamento e altre semplificazioni:

– organico PNRR e Agenda Sud: sarà agevolata la proroga dei contratti ATA;

– è prevista l’armonizzazione del quadro normativo relativo all’accesso ai percorsi di specializzazione sui posti di sostegno per la Scuola secondaria di I e II grado, alla luce della riforma del reclutamento dei docenti, prevedendo che per l’accesso non sia più necessario il possesso di altra abilitazione;

– viene valorizzato il consiglio di orientamento rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della Scuola secondaria di I grado, demandando a un decreto del Ministro l’adozione di un modello unico nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell’E-Portfolio;

– si prevede la possibilità che, con decreto del MIM di concerto con il MEF, vengano anticipate le assunzioni anche relative alle annualità successive.

3) Istituti tecnici e professionali: si agevola il processo di riforma dell’istruzione tecnica avviato con il decreto-legge n. 144/2022)

4) Scuola di alta formazione: vengono adottate alcune misure per superare le difficoltà di funzionamento della Scuola di alta formazione dell’istruzione.