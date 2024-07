Protesta dei docenti idonei nei concorsi infanzia e primaria

Con la presente intendiamo portare alla Vostra attenzione la difficile situazione in cui si trovano i docenti idonei al Concorso Infanzia Primaria 2023. Nonostante il superamento di un concorso selettivo, ci troviamo ancora a dover affrontare il precariato e l’incertezza del nostro futuro lavorativo. Il nostro gruppo Telegram “Gruppo Nazionale Idonei Concorso Infanzia Primaria 2023” ha raggiunto quasi 4.000 membri in pochi giorni, con la formazione di sottogruppi regionali, testimoniando il crescente numero di docenti che si trovano in questa condizione.

Abbiamo superato un concorso impegnativo, investendo tempo, risorse ed energie, con la speranza di ottenere un posto stabile nella scuola italiana. Questo concorso ordinario, finanziato dal PNRR, ha messo alla prova insegnanti con anni di esperienza e specializzazioni, soprattutto nel sostegno. Tradizionalmente, i concorsi scolastici prevedono la creazione di graduatorie di merito o ad esaurimento, come avvenuto nei concorsi del 2012, 2016 e 2020. È importante ricordare che nel 2018 si è svolto un concorso straordinario non selettivo, che ha creato una graduatoria ad esaurimento per titoli.

La prospettiva di ulteriori due concorsi di cui uno previsto per l’autunno 2024 appare ingiusta e demotivante, considerando che abbiamo già superato lo stesso concorso, dimostrando di possedere le conoscenze e le competenze necessarie. La situazione attuale richiede una scuola che valorizzi le competenze, la professionalità, l’impegno finanziario e l’inclusione, ma sembra che non ci sia la volontà di accogliere nessuno di noi, mantenendoci precari per anni.

La maggior parte di noi lavora già nella scuola come supplenti, rispondendo alle esigenze quotidiane del sistema scolastico. Se siamo ritenuti adeguati per coprire le carenze di personale come precari, perché non possiamo essere gratificati e inseriti in una graduatoria di merito che riconosca il nostro impegno e la nostra professionalità ora che abbiamo anche superato il concorso ordinario?

L’istituzione di una graduatoria di merito rappresenterebbe una soluzione più efficiente e vantaggiosa per tutti. Permetterebbe di immettere in ruolo i docenti già preparati e selezionati, rispondendo tempestivamente alle esigenze delle scuole e garantendo continuità didattica agli studenti. Inoltre, l’inserimento in graduatoria contribuirebbe a ridurre il precariato, una piaga che affligge da anni la categoria docente, favorendo stabilità lavorativa e benessere psicologico. È importante sottolineare che in diverse regioni le graduatorie sono già esaurite, evidenziando ulteriormente la necessità di una soluzione immediata.

Il precariato non è solo una questione personale per noi docenti, ma ha un impatto significativo sulla qualità dell’istruzione. La mancanza di stabilità lavorativa porta a un turnover elevato che danneggia la continuità didattica e impedisce agli studenti di costruire rapporti duraturi e significativi con i loro insegnanti. La stabilizzazione dei docenti attraverso una graduatoria di merito non solo risolverebbe le nostre preoccupazioni lavorative, ma migliorerebbe anche la qualità dell’istruzione che possiamo offrire.

Infine, riteniamo che la nostra preparazione e il nostro impegno meritino di essere riconosciuti. Per questo chiediamo di istituire una graduatoria di merito per tutti gli idonei del Concorso Infanzia Primaria 2023. Il malcontento generale è palpabile tra noi docenti, che nonostante gli sforzi e i sacrifici continuiamo a essere trattati come soluzioni temporanee a problemi strutturali della scuola italiana. È tempo di una risposta concreta e giusta che rispecchi il valore del nostro lavoro e la necessità di una scuola più stabile e di qualità.

In molti si stanno attivando con slogan sui social per portare alla luce la nostra situazione, evidenziando l’assurdità di promuovere tre concorsi PNRR in due anni assegnando un numero esiguo di posti disponibili ad ogni concorso. Questa strategia risulta incomprensibile e demotivante per noi che abbiamo già dimostrato di possedere le competenze necessarie.

Speriamo nel sostegno da parte dei sindacati affinché si facciano portavoce delle nostre istanze e confidiamo in chi ha la responsabilità di prendere decisioni importanti nel mondo scolastico possa comprendere ed accogliere la nostra richiesta.

Cordialmente

Gruppo Nazionale Idonei concorso PNRR 2023 infanzia primaria

https://t.me/IdoneiConcorso2023