Protesta scuola 16 febbraio. Flc Cgil: contro le classi pollaio la stabilizzazione dei precari

Contro le famose classi pollaio, il sindacato scuola Flc Cgil torna a invocare la trasformazione dell’organico di fatto in organico di diritto. Un intervento di stabilizzazione di precari, insomma, che permetterebbe di impiegare chi ha già tre anni di servizio nel maggior numero di classi che andrebbero a formarsi da una riduzione degli alunni per classe. Ne parliamo anche in un articolo precedente.

Ecco il comunicato di FLC CGIL

Alle ore 16.00 del 16 febbraio 2021 davanti alla sede del Ministero dell’Istruzione la FLC CGIL nazionale dà appuntamento ai lavoratori per manifestare per i seguenti obiettivi:

misure urgenti per stabilizzare i lavoratori precari con tre anni di servizio accelerando le immissioni in ruolo con procedure veloci ed efficaci;

