Protezione civile, campagna “Io non rischio”: un questionario per le scuole

Nell’ambito delle attività previste dal Protocollo d’intesa siglato dal MIM e il Dipartimento della Protezione civile, in occasione della “Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali” del 13 ottobre, è stata promossa l’iniziativa “L’attimo decisivo”, declinazione della campagna nazionale “Io non rischio”, finalizzata ad avvicinare gli alunni delle scuole secondarie di primo grado alle buone pratiche di protezione civile.

Al centro dell’iniziativa, la distribuzione del fumetto “L’attimo decisivo”, in formato cartaceo, con l’obiettivo di coinvolgere maggiormente i giovani lettori. Il fumetto, reso disponibile anche in versione digitale, è stato arricchito con brevi video di approfondimento legati ai singoli rischi affrontati dai protagonisti.

Inoltre, è stato messo a disposizione, tramite la piattaforma dedicata all’edilizia scolastica sul sito dell’INDIRE, ulteriore materiale dedicato agli insegnanti, tra cui quattro videolezioni, tenute da esperti della comunità scientifica e di protezione civile, riguardanti i rischi naturali e le attività della campagna “Io non rischio”.

Per valutare l’efficacia dell’iniziativa e prevedere eventuali ulteriori azioni, i docenti che hanno aderito sono invitati a rispondere ad un breve questionario di tredici domande relativo alla distribuzione del fumetto, alle attività svolte in classe, al gradimento e alle prospettive future.

Il questionario è disponibile fino al 20 marzo sulla piattaforma dedicata all’edilizia scolastica sul sito dell’INDIRE.