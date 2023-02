Prova preselettiva. Concorso dirigenti scolastici

La prova preselettiva, così come è previsto nel regolamento pubblicato il 22 dicembre 2022, verrà effettuata solo nel caso in cui il numero dei candidati sia quattro volte superiore ai posti messi a concorso e il cui punteggio non concorre alla votazione finale, ma consente di partecipare alla successiva prova scritta .

Esentati dalla prova preselettiva

Secondo quanto sancito dall’art. 20 comma 2 bis della legge quadro 104 del 1992 “La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista”.

Tempi e durata della prova

Sarà il bando a indicare i tempi e la durata della prova preselettiva unica per tutto il territorio nazionale che si svolgerà contestualmente e con identiche modalità sul territorio regionale nelle sedi individuate dagli USR (Uffici Scolastici Regionali). Fermo restante che qualora il numero dei candidati dovesse essere eccessivo la prova potrebbe svolgersi in più sessioni.

Prova preselettiva

La prova preselettiva, da svolgere su computer based, consiste in un test articolato in cinquanta quesiti a risposta multipla, ripartiti sugli argomenti previsti dalla prova scritta, di cui non sarà pubblicata la banca dati.

Argomenti dei quesiti della prova preselettiva

I cinquanta quesiti, il cui ordine sarà somministrato in modalità casuale e diverso per ciascun candidato, verteranno sulla conoscenza delle seguenti nove aree tematiche:

Normativa riferita al sistema educativo d’istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse e di gestione dei gruppi, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche e educative statali; Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano triennale dell’offerta formativa, all’elaborazione del Rapporto di autovalutazione, del Piano di miglioramento e della Rendicontazione sociale, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio; Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica, all’interno di una adeguata progettazione pedagogica; Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico; Valutazione e autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione e in danno di minorenni; Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea

Valutazione della prova preselettiva

I 50 quesiti previsti per la prova saranno valutati mediante l’ausilio di sistemi informatizzati che attribuisce:

• 1 punto per ogni risposta esatta;

• 0 punti per ogni risposta non data o errata.

Il punteggio conseguito dal candidato è restituito al termine della prova stessa.

Ammessi alla prova scritta

Sono ammessi alla successiva prova scritta:

• un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione;

• i candidati che abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi;

• i candidati esonerati dalla prova preselettiva.