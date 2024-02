Prova scritta concorso docenti, riaperti termini per le richieste di abbinamento a sedi viciniori per comprovate esigenze in Sicilia

Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle richieste per gli abbinamenti a sedi viciniori per partecipare alle prove scritte dei concorsi docenti per le scuole secondarie di primo e secondo, infanzia e primaria.

La scadenza

Viste le numerose richieste che stanno pervenendo da parte di candidati che non hanno avuto la possibilità di presentare le istanze nei termini previsti del 18 febbraio scorso, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha comunicato che in via del tutto eccezionale a decorrere da ieri, 27 febbraio, è nuovamente possibile presentare le richieste di avvicinamento per comprovate esigenze utilizzando l’apposito applicativo presente al link: https://app.usr.sicilia.it/?concorso-docenti-cambio-sede.

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17.00 di domani, 29 febbraio.

Convocazioni concorso, le ultime novità

In vista delle prove scritte dei concorsi per docenti, gli USR stanno iniziando a pubblicare gli avvisi di convocazione dei candidati.

Per scaricare le convocazioni, è necessario accedere al Portale Unico del reclutamento, tramite il link https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=http://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsiweb/ > area “Graduatorie” della Piattaforma “Concorsi e Procedure selettive”, scegliere il concorso di interesse e qui visualizzare/salvare il documento relativo alla propria convocazione. Nellqa convocazione è indicata la data (e il relativo turno) e

la sede di svolgimento della prova.

Questo avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Ricordiamo che le prove scritte si terranno nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione e, sulla base del numero dei candidati, potranno svolgersi in più sessioni mattutine e pomeridiane.

Nei giorni 11 e 12 marzo sono previste le prove relative alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria; il 13 marzo cominceranno le prove per la scuola secondaria, che proseguiranno per 5 giorni, esclusi il sabato e la domenica, fino al 19 marzo.

Le operazioni di identificazione avranno inizio dalle ore 8.00 per il turno mattutino e dalle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9.00 alle 10.40 e il turno pomeridiano dalle 14.30 alle 16.10.

I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Preparazione alla prova scritta e simulazioni: il webinar

Su questi argomenti il corso Come affrontare i quesiti della prova scritta, a cura di Giovanni Morello.

Il corso di preparazione ai quesiti di inglese della prova scritta

Su questi argomenti il corso Come affrontare i quesiti di inglese della prova scritta, a cura del noto docente content creator Sandro Marenco.

Il corso di preparazione alla prova scritta per scuola dell’infanzia e primaria

Su questi argomenti il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente concorso ordinario infanzia e primaria, a cura di Giovanni Morello e Michele Maffucci, composto da 16 ore di videolezione.

I corsi di preparazione alla prova scritta per scuola secondaria

Il corso Competenze didattico-metodologiche , a cura di Giovanni Morello , composto da 15 ore di videolezione.

, a cura di , composto da 15 ore di videolezione. Il corso Competenze pedagogiche e psicopedagogiche, a cura di Giovanni Morello, composto da 18 ore di videolezione.

Il corso di preparazione alla prova orale sulla normativa scolastica per secondaria

Su questi argomenti il corso Guida alla normativa scolastica a cura di Salvatore Impellizzeri, composto da 10 moduli per 13 ore di videolezione.

I corsi approfondiscono le conoscenze pedagogiche e didattiche come richiesto nella “Parte generale” dei programmi d’esame. E’ richiesta infatti al candidato una buona competenza in termini di “mediazione didattico-educativa”. Che sappia cioè ideare, progettare e realizzare percorsi e situazioni didattiche adeguate ai bisogni formativi degli studenti e alle loro specifiche funzionalità e modalità di apprendimento.

VAI ALL’EBOOK SULLA NORMATIVA SCOLASTICA