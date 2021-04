Prove Invalsi 2021, come simulare un test al computer

Sono tuttora in svolgimento le prove Invalsi per le classi quinte delle scuole secondarie di II grado e per le classi terze delle secondarie di I grado.

Dal 7 aprile al 21 maggio le prove si svolgeranno infatti nelle classi terze (non campione) delle scuole medie, mentre nelle classi campione le finestre di somministrazione sono fissate nei seguenti giorni: 8, 9, 12 e 13 aprile, dal 19 al 22 aprile, dal 26 al 29 aprile.

Per quanto riguarda le classi quinte delle superiori, nelle classi non campione le prove potranno svolgersi entro il 30 aprile.

La somministrazione avverrà in modalità Computer Based Testing.

Come prepararsi?

Sul sito dell’Area Prove di INVALSI sono presenti degli esempi di Prova che possono essere svolti direttamente sulla Piattaforma TAO.

Oltre agli esempi, vengono fornite anche delle griglie di valutazione con i risultati alle domande per permettere una migliore comprensione dei quesiti della simulazione.

