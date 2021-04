Prove Invalsi 2021, dal 7 aprile si parte nelle classi terze delle medie: come prepararsi

Dal 7 aprile al 21 maggio le prove Invalsi si svolgeranno nelle classi terze (non campione) delle scuole medie, mentre nelle classi campione le finestre di somministrazione sono fissate nei seguenti giorni: 8, 9, 12 e 13 aprile, dal 19 al 22 aprile, dal 26 al 29 aprile.

In caso di necessità, la finestra sarà estesa fino al termine delle lezioni.

La somministrazione avverrà in modalità Computer Based Testing, come per i ragazzi dell’ultimo anno di scuola superiore.

Come prepararsi?

A supporto dei ragazzi, l’Istituto mette a disposizione della scuola una serie di documenti divisi per materia, nei quali è possibile trovare alcuni esempi di domande, con spiegazioni su cosa misurano i quesiti e sul livello di competenza al quale corrispondono.

Oltre a questi documenti destinati agli insegnanti, sul sito invalsi.it sono disponibili diverse simulazioni accessibili con la piattaforma TAO, per dare la possibilità anche agli studenti di cimentarsi in prima persona con una prova in CBT e fare esperienza con una modalità di somministrazione diversa da quella tradizionale carta-matita.

Quali prove?

Sono previste tre prove: Italiano, Matematica e Inglese.

La Prova di Italiano dura 90 minuti, durante i quali i ragazzi rispondono a diverse domande su diverse tipologie di testo, e verifica l’acquisizione di competenze lessicali e grammaticali. Si divide quindi in tre sezioni: comprensione della lettura, lessico e riflessione sulla lingua.

La Prova di Matematica del Grado 8 prevede diverse domande strettamente collegate a un Traguardo di competenza presente nelle Indicazioni nazionali, ai quattro ambiti matematici (spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni, proporzionalità) e alle tre dimensioni (Risolvere problemi, Argomentare e Conoscere), dichiarati nel Quadro di Riferimento della Matematica.

La Prova di Inglese prevede la valutazione di due abilità di comprensione della lingua: il reading e il listening. Le abilità di writing e speaking invece non vengono rilevate.

Simulazioni ed esempi di prove

A questa pagina del sito dell’Invalsi sono disponibili simulazioni ed esempi di prove del grado 8.

Guida per i genitori

Inoltre, è disponibile una guida per i genitori che spiega in sintesi come si svolgeranno le prove.

