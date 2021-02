Prove Invalsi 2021, nuovo aggiornamento per terza media e seconda superiore

Dopo l’aggiornamento del 24 febbraio, l’Invalsi ha pubblicato un’ulteriore modifica al calendario delle prove.

In pratica, la finestra temporale per lo svolgimento dei test per le classi terze della scuola secondaria di I grado viene ridotta di 10 giorni: per il grado 8 la data di fine somministrazione delle classi non campione è anticipata al 21 maggio (non più 31 maggio).

Altra modifica riguarda le classi seconde delle scuole secondarie di II grado: l’Invalsi scrive che per le prove del grado 10 saranno fornite informazioni in base all’evoluzione della pandemia. In proposito, ricordiamo, che il presidente dell’Invalsi, Anna Maria Ajello, aveva anticipato all’ANSA che le prove “non si faranno nella seconda superiore in modo da concedere più tempo alle prove dell’ultimo anno e disporre più agevolmente delle sale con i pc in cui distribuire i ragazzi”. Al momento però non c’è alcuna notizia ufficiale, anche se l’Invalsi ha tolto le prove in questione dal prospetto riassuntivo.