Maturità 2021, prove Invalsi e PCTO non sono requisiti di ammissione

Benché quest’anno alla Maturità non sia prevista l’ammissione generalizzata di tutti i candidati interni, l’ordinanza ministeriale (al vaglio del CSPI) ha introdotto delle deroghe ai requisiti che normalmente sono necessari per poter accedere all’esame.

Innanzitutto, le prove Invalsi si svolgeranno regolarmente nel mese di marzo, ma non rappresenteranno un requisito di accesso al colloquio.

Altra deroga riguarda il monte ore dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), che anche se non raggiunto non determinerà la non ammissione.

Sarà inoltre competenza delle singole istituzioni scolastiche prevedere eventuali deroghe al requisito della frequenza, previsto per i tre quarti dell’orario individuale.

Ad ogni modo, l’ammissione all’Esame sarà deliberata dal Consiglio di classe.