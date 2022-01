Prove Invalsi 2022, la guida per le classi seconde delle superiori

A maggio gli studenti del secondo anno delle superiori saranno impegnati nel dimostrare le loro competenze in Italiano e Matematica nelle prove Invalsi (grado 10). Non è invece prevista la prova di Inglese.

Le somministrazioni, che si svolgeranno nel mese di maggio, sono Computer based, così come per il grado 8 (terzo anno delle scuole secondarie di II grado) e il grado 13 (ultimo anno delle superiori). Per la primaria (grado 2 e 5) sono invece cartacee.

Come prepararsi per affrontare al meglio le prove?

L’Invalsi ha predisposto una serie di materiali utili per supportare studenti e docenti nella preparazione delle prove.

Per familiarizzare con la modalità di somministrazione computerizzata l’Istituto mette a disposizione della scuola una serie di documenti divisi per materia, nei quali è possibile trovare numerosi esempi di domande, con spiegazioni su cosa misurano i quesiti e sul livello di competenza al quale corrispondono.

Oltre a questi documenti destinati agli insegnanti, sul sito invalsi.it sono disponibili diverse simulazioni accessibili con la piattaforma TAO, per dare la possibilità anche agli studenti di cimentarsi in prima persona con una prova in CBT e fare esperienza con una modalità di somministrazione diversa da quella tradizionale carta-matita.