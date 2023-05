Prove Invalsi 2023, a maggio si svolgeranno nelle scuole primarie e nelle classi seconde delle superiori

Il mese di maggio sarà dedicato alle prove Invalsi per le scuole primarie e per le classi seconde delle secondarie di secondo grado.

In particolare, nella scuola primaria, saranno interessate le classi seconde e quinte, che svolgeranno le prove di Italiano il 5 maggio, quelle di Matematica il 9 maggio, mentre solo le classi quinte affronteranno la prova di Inglese il 3 maggio. Solo nelle classi prime campione si svolgerà la prova di lettura, il 5 maggio. La modlità di svolgimento delle prove è cartacea.

Per il grado 10 (classe seconda delle superiori) per le classi non campione le prove di Italiano e Matematica si svolgeranno nella finestra temporatle tra l’11 e il 31 maggio, mentre per le classi campione le date sono l’11, il 12 e il 15 maggio. Le prove si svolgeranno in modalità Computer Based Testing.

Sessione suppletiva

Segnaliamo inoltre che tra il 22 maggio e il 5 giugno si svolgeranno le prove suppletive per le classi terze della secondaria di primo grado e per le classi quinte della secondaria di secondo grado. Ricordiamo infatti che per gli studenti impegnati negli esami di Stato del primo e secondo ciclo la partecipazione alle prove Invalsi è obbligatoria per poter essere ammessi agli esami. Il voto non farà media.