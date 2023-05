Prove Invalsi 2023, dal 22 maggio al 5 giugno si svolge la sessione suppletiva per le classi terminali del primo e secondo ciclo

Tra il 22 maggio e il 5 giugno si svolgeranno le prove suppletive per le classi terze della secondaria di primo grado e per le classi quinte della secondaria di secondo grado.

Ricordiamo infatti che per gli studenti impegnati negli esami di Stato del primo e secondo ciclo la partecipazione alle prove Invalsi è obbligatoria per poter essere ammessi agli esami.

Il voto non farà media.

Le prove si svolgeranno al computer e riguarderanno Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto).

Per esercitarsi, gli studenti hanno a disposizione le risorse pubblicate sul sito Invalsiopen.

In particolare, sono online le domande interattive per il grado 8 (vai alla pagina) e per il grado 13 (vai alla pagina).