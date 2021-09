Ptof, le indicazioni per l’aggiornamento e le scadenze per il nuovo piano

L’anno scolastico appena iniziato si presenta impegnativo dal punto di vista progettuale perché è l’anno conclusivo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 e contemporaneamente è l’anno in cui si deve predisporre il nuovo PTOF relativo al triennio 2022-2025, secondo quanto disposto dal comma 12 dell’unico articolo della legge 107/2015.

Le indicazioni ministeriali per l’aggiornamento del PTOF

Il Ministero dell’Istruzione, con la Nota 21627 del 14 settembre scorso- Sistema Nazionale di Valutazione, ha dato indicazioni operative sia per l’aggiornamento annuale del PTOF 2019-2022, giunto al suo terzo e ultimo anno, sia per la predisposizione di quello nuovo per il prossimo triennio.

Le scuole che si servono della piattaforma PTOF in ambiente SIDI (la scelta è libera e affidata alle singole scuole), dopo avere effettuato l’accesso, possono fruire di una funzione dedicata per scegliere la triennalità su cui operare, a seconda che si voglia procedere all’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in corso oppure alla predisposizione di quello nuovo.

Per quanto riguarda l’aggiornamento del PTOF della triennalità in corso, le scuole possono, qualora se ne verifichi la necessità, aggiornare le analisi e le autovalutazioni effettuate nel RAV, procedere alla sua regolazione e in coerenza aggiornare il Piano di miglioramento annuale del PTOF.

Le scuole che si servono dell’apposita piattaforma in ambiente SIDI sono guidate dall’analisi presente nella quinta sezione riguardante il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione, uno spazio di lavoro non oggetto di pubblicazione, in quanto intenzionale e volontario da parte delle singole istituzioni scolastiche. In tale sezione sono prese in considerazione le ripercussioni dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’offerta formativa degli ultimi due anni scolastici e le indicazioni contenute nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022,adottato con il D.M. 6 agosto 2021, n. 257.

Nella parte riguardante il monitoraggio le scuole possono illustrare gli aspetti positivi e di criticità emersi nel corso del precedente anno scolastico avendo come guida, se lo si ritiene opportuno, alcuni riferimenti utili e visualizzando gli indicatori degli esiti.

Nella parte riguardante la verifica le istituzioni scolastiche possono, per ogni Priorità-Traguardo e per ogni Obiettivo formativo definito nel PTOF, descrivere le attività effettuate e illustrare i risultati intermedi raggiunti.

Questo modo di procedere facilita le operazioni di rendicontazione sociale da espletare alla fine del triennio di riferimento.

Le indicazioni ministeriali per la predisposizione del nuovo PTOF

Per la predisposizione del PTOF 2022-2025 le scuole che utilizzano la piattaforma all’interno del SIDI devono documentare soltanto gli aspetti strategici che possono essere concretamente ipotizzati. Le priorità da perseguire nella nuova triennalità partono proprio dagli aspetti già individuati, in seguito agli esiti della rendicontazione, nel PTOF del triennio precedente.

Gli aspetti strategici del nuovo PTOF riguardano:

La scuola e il suo contesto

– Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Le scelte strategiche

– Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

L’offerta formativa

– Insegnamenti attivati

L’organizzazione

– Organizzazione

I termini di scadenza

In questo anno scolastico sul portale Scuola in chiaro devono essere pubblicati sia l’eventuale aggiornamento del PTOF 2019-2022 sia il PTOF 2022-2025.

Le scuole che utilizzano la piattaforma PTOF del SIDI procedono con la pubblicazione dei documenti direttamente sul portale Scuola in chiaro attraverso la voce “Gestisci piano”, avendo cura di inserire gli estremi delle delibere collegiali previste per norma.

Le scuole che decidono di non utilizzare la piattaforma PTOF procedono con la pubblicazione dei documenti in formato pdf/zip seguendo all’interno del SIDI il percorso “Rilevazioni” -“Scuola in chiaro”- “I tuoi servizi” -“Didattica”.

Le funzioni per l’eventuale aggiornamento RAV e PTOF 2019-2022 e per la predisposizione del PTOF 2022-2025 sono già aperte dal 22 settembre 2021 e saranno fruibili fino alla data di inizio della fase delle iscrizioni.