Domanda concorso scuola 2023, iscrizioni e attivazione del liceo Made in Italy: venti scadenze da ricordare a gennaio 2024

Gennaio sarà un mese ricco di scadenze e appuntamenti importanti per il mondo della scuola, tra iscrizioni, presentazione delle domande per partecipare ai concorsi per docenti e dirigenti scolastici, scadenze per le scuole. Vediamo una carrellata, in ordine cronologico, delle date da segnare sul calendario relative alle novità di questo primo mese dell’anno 2024.

Rilevazione dati generali, scadenza 5 gennaio

Dal 20 novembre scorso al 5 gennaio sono disponibili le funzioni per l’invio dei dati della Rilevazione “Dati Generali” per l’a.s. 2023/2024, nell’area Rilevazioni-Rilevazioni sulle scuole-Dati Generali (ex Integrative).

Iscrizione concorso docenti, scadenza 9 gennaio

Una data importante da ricordare rigarda l’iscrizione al concorso docenti: la scadenza per presentare la domanda per entrambi i bandi pubblicati lo scorso 11 dicembre è fissata al 9 gennaio.

Riforma istituti tecnici, scadenza candidatura scuole 12 gennaio

La scadenza per la candidatura delle scuole, inizialmente fissata al 30 dicembre, per avviare i percorsi sperimentali quadriennali di istruzione tecnica e professionale relativi al Piano nazionale di sperimentazione per l’istituzione di una filiera formativa integrata nell’ambito tecnologico-professionale è stata spostata al 12 gennaio.

Posticipo prove Invalsi alla primaria, scadenza 12 gennaio

Le istituzioni scolastiche primarie possono chiedere, entro il 12 gennaio, di spostare la data dello svolgimento delle prove, solo a condizione che dimostri di aver preso un impegno prima del 19 settembre 2023, data di pubblicazione sul sito INVALSI del calendario

Liceo Made in Italy, scadenza richiesta attivazione scuole 15 gennaio

Le scuole interessate ad attivare le classi prime dell’indirizzo “Made in Italy” devono presentare alla Regione e all’USR la richiesta entro il 15 gennaio 2024, come annunciato da una nota del ministero dell’Istruzione e del Merito dello scorso 28 dicembre.

Iscrizioni scuola, pubblicazione modelli personalizzati 15 gennaio

In vista dell’apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025 le scuole devono pubblicare il modulo personalizzato di iscrizione sul portale SIDI entro il 15 gennaio.

Campionati studenteschi e avviamento alla pratica sportiva, adesioni entro il 15 gennaio 2024

Le scuole potranno presentare entro il 15 gennaio 2024 le adesioni per lo svolgimento delle attività di avviamento per la pratica sportiva per l’anno scolastico 2023/2024 e ai Campionati Studenteschi.

Agevolazioni per i viaggi di istruzione, domande dal 15 gennaio

Gli studenti appartenenti a famiglie con ISEE inferiore a 5.000 euro possono chiedere dal 15 gennaio al 15 febbraio, attrraverso la piattaforma UNICA, un contributo per poter partecipare a viaggi di istruzione e visite didattiche.

Programma annuale, scadenza prorogata al 15 gennaio

Entro il 15 gennaio 2024, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all’esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità.

Contributi editoria, scadenza 16 gennaio

Entro il 16 gennaio le scuole che hanno sostenuto spese per l’acquisto di abbonamento a riviste entro il 31 dicembre 2023 possono accedere ai contributi all’editoria caricando la documentazione richiesta dai due bandi.

Concorso dirigenti scolastici, domande entro il 17 gennaio

Finalmente lo scorso 19 dicembre è stato pubblicato il bando che regola lo svolgimento delle prove concorsuali per gli aspiranti dirigenti scolastici. I posti, come abbiamo scritto, previsti dal bando sono 587. Il termine ultimo per presentare la candidatura è fissato al 17 gennaio.

Iscrizioni scuola 2024/2025, si parte il 18 gennaio

Lo scorso 12 dicembre il ministero ha pubblicato l’attesa circolare sulle iscrizioni all’a.s. 2024/25. Le domande di iscrizione alle classi prime potranno essere presentate dal 18 gennaio al 10 febbraio, quindi in un periodo successivo a quello previsto nelle scorse annate, in cui le iscrizioni chiudevano a fine gennaio.

Gestioni familiari a carico su NoiPA, scadenza 18 gennaio

Con il nuovo self-service “Gestione familiari a carico e detrazioni” di NoiPA si possono fornire più informazioni per il mod. 730 precompilato. Infatti, il recente aggiornamento del servizio consente di inserire i figli a carico minori di 21 anni, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni (detrazioni o deduzioni) per oneri, spese e rimborsi spettanti per tale tipologia di familiari a carico, oltre che per il corretto calcolo delle addizionali regionali. Comunicazioni entro il 18 gennaio

Tfa Sostegno IX ciclo, scadenza accreditamento 22 gennaio

È ufficialmente partita la macchina organizzativa per l’avvio del IX ciclo del TFA sostegno. Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha infatti pubblicato la nota 10584 dell’11 dicembre 2023 relativa al percorso di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità per l’a.a. 2023/24.

Per l’a.a. 2023/24 le Università possono comunicare al MUR, nell’apposita Banca Dati, il proprio potenziale formativo dal 14 dicembre scorso fino al 22 gennaio.

Liceo Made in Italy, iscrizioni dal 23 gennaio

Le famiglie potranno scegliere l’indirizzo nel modulo di iscrizione on-line relativo al liceo Made in Italy, presente sulla piattaforma UNICA, dal 23 gennaio.

Domanda commissario concorso docenti, si può presentare fino al 26 gennaio

La domanda per far parte delle Commissioni giudicatrici relative alle procedure concorsuali per docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria può essere presentata dal 28 dicembre fino al 26 gennaio (ore 23.59).

I docenti, i docenti AFAM, i dirigenti scolastici e i dirigenti tecnici che intendono proporre la propria candidatura dovranno proporre istanza attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Concorso dirigenti scolastici riservato ricorrenti 2017, domande entro il 27 gennaio

Dopo il concorso dirigenti scolastici ordinario ci sono novità relative a quello riservato ai ricorrenti del concorso del 2017. Lo scorso 29 dicembre è stato infatti pubblicato l’avviso relativo a questa procedura concorsuale. Le domande di partecipazione possono essere presentate fino al 27 gennaio.

I soggetti destinatari possono presentare istanza di partecipazione alla prova unicamente in modalità telematica. L’accesso alla compilazione dell’istanza potrà avvenire previo possesso delle credenziali SPID/CIE/CNS/eIDAS o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione e del merito con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze OnLine (POLIS)”.

Giorno della Memoria, 27 gennaio

Come ogni anno il 27 gennaio si ricorda lo sterminio del popolo ebraico e le persecuzioni subite da tutti i deportati nei campi nazisti, anche da omosessuali, dai sinti e dai rom, da altre minoranze, da disabili e dai deportati militari e politici.

Essendo la scuola il luogo più idoneo per trasmettere alle nuove generazioni l’importanza della memoria e per diffondere i valori contenuti nella Carta costituzionale e nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo (contribuendo anche a far maturare nei giovani un’etica della responsabilità individuale e collettiva, una cittadinanza attiva e consapevole, per la realizzazione di una pacifica convivenza, contrastando il pregiudizio e il razzismo), gli istituti di ogni ordine e grado danno di solito ampio spazio a iniziative, cerimonie, momenti di riflessione (anche nei giorni successivi al 27 gennaio), al fine di mantenere vigile la memoria per impedire che la tragedia del nazi-fascismo e gli orrori delle deportazioni e dell’Olocausto possano ripetersi.

Sperimentazione studente-atleta di alto livello, adesioni entro il 31 gennaio

Posticipata al 31 gennaio la data di scadenza di adesione al progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello per l’anno scolastico 2023/2024.

Domande Maturità 2024 entro il 31 gennaio

Il 31 gennaio 2024 è il termine per la presentazione domande per la Maturità 2024 degli studenti della penultima classe per abbreviazione per merito. Entro la stessa data è anche possibile presentare eventuali domande tardive (candidati interni ed esterni). La possibilità è concessa esclusivamente limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo.

Altre scadenze da tenere a mente

Ricordiamo inoltre che in questo mese si aspettano novità per l’abilitazione all’insegnamento 60 CFU, relative all’accreditamento degli atenei da parte dell’Anvur e dell’avvio effettivo dei percorsi abilitanti.

Poi si attendono ancora novità sul fronte del contratto scuola 2019/2021: il prossimo 11 gennaio, come riporta Flc-Cgil, prosegue la trattativa tra sindacati e ARAN.

A fine mese, come di consueto, infine, saranno pubblicate le discipline della seconda prova scritta della maturità 2024, caratterizzanti ogni indirizzo di studio, il cui svolgimento è già stato fissato per giovedì 20 giugno 2024.