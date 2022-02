Punteggio servizio per le GPS, ecco come si calcola

Fra circa due mesi potrebbero riaprirsi i termini per fare domanda di aggiornamento o nuovo inserimento nelle graduatorie per le GPS. Quindi entro maggio 2022, il destino di circa un milione di aspiranti supplenti, dovrebbe confluire con la domanda di inserimento nelle GPS per il triennio 2022-2025.

Punteggio del servizio

Nelle varie tabelle di valutazione dei titoli di servizio per la I e II fascia delle GPS, c’è la sezione C Titoli di servizio, in cui è spiegato il calcolo del punteggio per ogni anno di servizio, mese o frazione di mese.

Nella sezione C.1 della sezione C è chiarito che l’insegnamento specifico in una data classe di concorso o su posti di sostegno, svolto nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all’estero e nelle scuole militari; nell’ambito dei percorsi in diritto/dovere all’istruzione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso; nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.

Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, 2 punti, mentre per ogni anno scolastico, con non meno di 180 giorni o con un servizio continuativo dall’1 febbario fino al termine delle lezioni con lo svolgimento degli scrutini, vengono attribuiti 12 punti.

Nella sezione C.2 della sezione C per gli stessi servizi prestati nelle medesime condizioni della sezione C.1 ma da attribuire ad altra classe di concorso o ad altro posto di altro grado di istruzione, vanno riconosciuti un punto per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, mentre per ogni anno scolastico, con non meno di 180 giorni o con un servizio continuativo dall’1 febbario fino al termine delle lezioni con lo svolgimento degli scrutini, vengono attribuiti 6 punti.