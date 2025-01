Quando escono le materie della maturità 2025? Ecco quali sono state scelte l’anno scorso

Come sappiamo, di solito le materie della seconda prova scritta della maturità vengono rese note a cavallo tra gennaio e i primissimi giorni di febbraio. La settimana che è appena iniziata è quindi cruciale e probabilmente vedrà la pubblicazione delle attesissime materie.

Materie seconda prova maturità 2024, ecco quali sono state scelte

Per provare a fare qualche previsione, è utile conoscere le materie che sono state scelte lo scorso anno, rese note il 29 gennaio:

Greco al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”; Topografia per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”.

Quando comincia la maturità 2025?

Secondo la consueta ordinanza del Ministero la prima prova scritta della maturità si terrà il 18 giugno 2025.

PCTO è requisito di ammissione

Per i candidati interni ed esterni costituisce requisito di ammissione all’esame anche lo svolgimento dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (di seguito PCTO).

Secondo quanto previsto dal D.M. 12 novembre 2024, n. 226, il requisito di ammissione all’esame è assolto anche svolgendo attività assimilabili ai PCTO.

Con il suddetto decreto il MIM fornisce in particolare indicazioni per lo svolgimento dei PCTO per i candidati interni che, superato l’esame di idoneità, siano stati ammessi al penultimo o all’ultimo anno di corso, e per i candidati esterni.