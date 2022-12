Quando una lezione è efficace? Stimolare la partecipazione degli studenti in modo originale

Quando una lezione è efficace? Stimolare la partecipazione degli studenti in modo...

Quanti docenti preferiscono di gran lunga una lezione partecipata, con interventi, domande e osservazioni? Riuscire a stabilire un vero e proprio dialogo con la propria classe non è facile, ma è un traguardo che può essere raggiunto seguendo alcune dritte.

La strada maestra per conseguire tale risultato, prevede come elementi centrali i metodi attivi. Stiamo parlando di interazioni dinamiche, piccole animazioni e mini role-playing, attivazioni del corpo, cooperative learning, tutte tecniche semplici che un insegnante può introdurre gradualmente nelle sue lezioni.

L’insegnante che “attiva”, sollecitando parti diverse del cervello, alza il livello di attenzione e di curiosità al conoscere, stimola il sistema nervoso e riduce i momenti in cui la sola parola monocorde produce pensieri fluttuanti e vaghi. Mappe e tecniche del corso sono provenienti dalla psicologia sociale, dalla neurobiologia interpersonale e dalla pedagogia attiva.

I tre centri di attivazione

Per attivare concretamente il cervello degli studenti, possiamo dire che sono tre i centri di attivazione per rendere attivi gli studenti:

Attivare con la parola: Una parola circolare come enzima, perché? Prima regola, ridurre i monologhi

Attivare con le emozioni: Emozioni come forme primarie, perché? È fondamentale non esagerare con la razionalità

Attivare col corpo: Una miniera ricchissima e sottoutilizzata, perché? Evitare di stare sedentari e solo fermi.

I dieci metodi attivi

Tuttavia, è bene specificare che non esiste un solo modo di attivare il cervello degli studenti allo scopo di renderli partecipi durante la lezione e migliorare l’apprendimento. infatti, possiamo rintracciare fino a 10 metodi attivi:

Lezione attiva, i tre passi nuvole-terreno-frutti

Tecniche non direttive

Giochi di ruolo e mini role-playing

Cooperative learning

Misure minimali per l’attivazione del corpo in classe

L’importanza di scrittura e disegni

Set di ascolto nella lezione

Caricare il cervello, tra concretezza, dubbi, curiosità

Il taccuino pratico dell’insegnante che attiva

