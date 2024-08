Oggi è Ferragosto, ed è già tempo di guardare al prossimo anno scolastico 2024/2025. Gli studenti italiani, a seconda della loro regione di appartenenza, torneranno sui banchi di scuola in date diverse, stabilite dalle delibere delle Giunte Regionali.

Quanti giorni mancano all’inizio della scuola? Dipende dalla regione, ma possiamo dire che considerando il 12 settembre (giorno in cui una buona parte sarà già a lezione, mancano 27 giorni.

I primi a tornare in classe saranno gli alunni della Provincia autonoma di Bolzano, il 5 settembre 2024. Nello stesso giorno, inizieranno le attività anche i bambini delle scuole dell’infanzia della Lombardia.

A seguire, il 9 settembre, sarà il turno degli alunni della Provincia autonoma di Trento, mentre ben sei regioni riprenderanno le lezioni l’11 settembre: Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

Il 12 settembre vedrà il rientro in classe degli studenti di Campania, Lombardia (scuole dell’infanzia già il 5 settembre), Molise e Sardegna. Infine, gli ultimi a tornare sui banchi saranno gli alunni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Puglia e Toscana, il 16 settembre 2024.

Calendari scolastici dettagliati

Abruzzo

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Basilicata

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Termine lezioni: 10 giugno 2025

Bolzano

Inizio lezioni: 5 settembre 2024

Ponte Ognissanti: dal 26 ottobre al 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 24 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Inverno: dall’1 all’8 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Pentecoste: 9 giugno 2024

Termine lezioni: 13 giugno 2025

SCHEMA

Calabria

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

DECRETO

Campania

Inizio lezioni: 12 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: 3 e 4 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 23/04/2024

Calendario Scolastico 2024_2025

Emilia-Romagna

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 24 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Termine lezioni: 6 giugno 2025

Friuli Venezia Giulia

Inizio lezioni: 11 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: dal 3 al 5 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

DELIBERA

Lazio

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

CIRCOLARE

SCHEMA

Liguria

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 21 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 10 giugno 2025

Lombardia

Inizio lezioni: 12 settembre 2024 (5 settembre le scuole dell’infanzia)

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: 3 e 4 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

DELIBERA

Marche

Inizio lezioni: 11 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Molise

Inizio lezioni: 12 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Ponte Immacolata: 7 dicembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Piemonte

Inizio lezioni: 11 settembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: dall’1 al 4 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

DELIBERA

SCHEMA

Puglia

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Sardegna

Inizio lezioni: 12 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: 3 e 4 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Sa Die de sa Sardigna: 28 aprile 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Sicilia

Inizio lezioni: 12 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 7 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

DECRETO

SCHEMA

Toscana

Inizio lezioni: 16 settembre 2024

Vacanze Natale: dal 24 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 22 aprile 2025

Termine lezioni: 10 giugno 2025

Allegato A – Calendario scolastico 2024-2025

Trento

Inizio lezioni: 9 settembre 2024

Ponte Ognissanti: dal 31 ottobre al 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze di Carnevale: dal 3 al 5 marzo 2025

Vacanze Pasqua e Ponte 25 aprile: dal 18 al 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 12 giugno 2025

Umbria

Inizio lezioni: 11 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Pasqua : dal 17 al 22 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

Valle d’Aosta

Inizio lezioni: 11 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Fiera di Sant’Orso: 30 e 31 gennaio 2025

Vacanze d’Inverno: dal 3 al 5 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 21 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 10 giugno 2025

DELIBERA

Veneto

Inizio lezioni: 11 settembre 2024

Ponte Ognissanti: 2 novembre 2024

Vacanze Natale: dal 23 dicembre 2024 e al 6 gennaio 2025

Vacanze Carnevale: dal 3 al 5 marzo 2025

Vacanze Pasqua: dal 17 al 21 aprile 2025

Ponte 25 aprile: 26 aprile 2025

Ponte 1° maggio: 2 e 3 maggio 2025

Termine lezioni: 7 giugno 2025

DELBERA