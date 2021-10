Quarantene a scuola: secondo Gissi (Cisl) le nuove regole violano le norme sulla privacy

“Il testo che abbiamo letto sulla nuova gestione delle quarantene nelle scuole, se confermato, introduce degli elementi di violazione della privacy da parte del dirigente o degli addetti al controllo negli istituti perché richiede una rilevazione del setting: non si può agire violando la privacy in merito alla vaccinazione”: lo sostiene in una dichiarazione riportata dall’Ansa Maddalena Gissi, segretaria nazionale di Cisl Scuola.



L’aspetto della bozza delle linee guida sulle quarantene, che abbiamo potuto visionare e che al sindacato non piace è soprattutto quello che riguarda il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nelle verifiche e nel controllo dei dati.

In particolare, secondo Maddalena Gissi, poiché il dirigente scolastico non ha alcun modo di sapere se i dipendenti o gli alunni siano vaccinati o meno e da quando, i singoli casi non possono essere valutati dalla scuola ma dal Dipartimento di Prevenzione delle ASL.

“Possibile – conclude la segretaria della Cisl – che le Asl con la loro competenza non siano in condizione di tracciare le situazioni senza coinvolgere gli addetti alla sicurezza nelle scuole o il dirigente scolastico ?”