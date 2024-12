Raffaella Fico racconta gli episodi di bullismo e razzismo sulla figlia: “A scuola non le davano la mano”

La modella e showgirl Raffaella Fico ha raccontato pubblicamente gli episodi di razzismo vissuti dalla figlia Pia, nata dalla relazione con Mario Balotelli. Durante un’intervista con Luisella Costamagna a Tango, su Rai2, la modella ha condiviso momenti dolorosi legati alla crescita della bambina: “C’è stato un episodio sgradevole in cui mia figlia è stata vittima di razzismo. A scuola non le davano la mano, non volevano giocare con lei. È stato un periodo difficile, Pia ha sofferto molto”.

Nonostante ciò, la piccola ha dimostrato grande forza: “Ora riesce a vivere questi episodi con più leggerezza, ha un bel carattere. Sono fiera di lei, è la mia soddisfazione più grande, mi riempie d’orgoglio”. La modella ha inoltre affermato di non considerare l’Italia un Paese razzista, spiegando che i bambini, per ingenuità, possono attribuire significati distorti a certe parole e comportamenti.