Ragazza 17enne vive da fantasma, non è mai andata a scuola o in ospedale: ha sempre lavorato con la madre

La storia di una ragazza di diciassette anni di origini cinesi, abitante nel bresciano, sta facendo scalpore. Come riportano BresciaOggi e Il Giorno, si tratta di una giovane che non è mai andata a scuola o in ospedale nella sua vita, come fosse letteralmente un fantasma per lo Stato italiano.

Una vita di lavoro senza scuola

Per anni la ragazza ha seguito la madre nel suo girovagare tra un laboratorio tessile e l’altro dopo che la donna si è separata dal marito: il caso è venuto alla luce quando sono state identificate in un esercizio clandestino. La ragazza era stata registrata alla nascita, ma è esistita nel nostro Paese solo all’anagrafe.

La storia è venuta fuori la scorsa primavera, resa nota solo oggi. Oggi la giovane è maggiorenne. Sulla vicenda potrebbero pronunciarsi le autorità. Come scrive La Repubblica, la giovane ha vissuto lavorando abusivamente con la madre, in calzifici, con orari improponibili.

La ragazza sta cercando di avere un permesso di soggiorno

Come si può immaginare, la ragazza non parla bene l’italiano e non sa niente del mondo. Ora sul suo destino prendono le decisioni della questura di Brescia, che sta valutando se concederle o meno il permesso di soggiorno. L’obiettivo della giovane è quello di ottenere un titolo per avere un lavoro regolare: per questo si è rivolta ad un avvocato e per ottenere le carte del suo possibile riscatto, in caso di diniego del permesso di soggiorno, è pronta a rivolgersi anche al Tar.