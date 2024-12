Ragazzo si butta dalla finestra e muore, era appena tornato da scuola. Una madre: “Nell’istituto il bullismo non esiste”

Oggi abbiamo dato la triste notizia relativa al ragazzino di dodici anni che è morto dopo essere precipitato dal decimo piano dalla finestra della sua cameretta, in un palazzo a Roma. Dopo che la Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti, ipotizzando al momento il reato di istigazione al suicidio, iniziano ad esserci maggiori dettagli sulla vicenda.

Come riporta La Repubblica, la scuola del ragazzo è sotto choc: “I ragazzi sono sconvolti – raccontano tre genitori – Questa mattina l’ingresso è stato volontario; è venuto solo chi se la sentiva. Abbiamo organizzato una giornata in sua memoria, iniziata alle 8.30 con un momento di raccoglimento collettivo nel cortile”.

“Viene da una buona famiglia, non ha bisogno di nulla”

“Era un ragazzo solare – commenta una mamma – i professori ne parlano con affetto. Non ci sono mai stati problemi a scuola, né con i suoi coetanei né con i grandi. Qui il bullismo non esiste: l’ambiente è piccolo, ci conosciamo tutti, ed è molto tranquillo”.

“Viene da una buona famiglia, non hanno bisogno di cose, stanno bene. Andate a chiedere qualcosa alla scuola. Appena è tornato da scuola si è buttato giù”, queste le parole di una delle vicine di casa del ragazzino, testimone della tragedia.

Per il piccolo non c’è stato nulla da fare

Come riporta Il Corriere della Sera, il piccolo è morto poco dopo il ricovero in ospedale, dove fino a tarda sera parenti, amici e vicini di casa si sono stretti ai genitori. Lacrime e dolore per una caduta al momento inspiegabile. In casa, secondo i primi accertamenti, in quel momento c’erano oltre a lui, la sorellina con la baby sitter, e forse anche il padre. Ma su questo ultimo punto sono in corso accertamenti.

Purtroppo la storia sembra molto simile a quella della ragazza quindicenne di Piazza Armerina, che si è tolta la vita, un mese fa esatto, anche lei dopo essere tornata da scuola, forse in seguito ad un episodio di revenge porn che l’avrebbe coinvolta. Resta da vedere se il ragazzo si sia effettivamente voluto suicidare, e per quali motivi.