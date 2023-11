Raid punitivo a scuola, la dirigente fa chiarezza: “situazione risolta pacificamente”

In provincia di Siena, una scuola è stata presa di mira da un gruppo di ragazzi esterni. Secondo quanto riportato da un quotidiano locale, ci sarebbero stati degli screzi tra due ragazzi e uno di loro si è presentato con i rinforzi per vendicarsi.

A fare, però, chiarezza sulla questione è stata la dirigente scolastica che ha affermato: “Spiace constatare che sono state diffuse notizie non verificate in merito a un ipotetico raid di una banda esterna nel nostro istituto. Questa mattina (21 novembre, ndr) sono stati chiamati i Carabinieri a scopo preventivo presso perché circolava tra gli studenti la voce insistente che alcuni ragazzi esterni alla scuola avessero minacciato uno studente dell’istituto. La situazione si è risolta pacificamente, grazie anche all’aiuto professionale delle forze dell’ordine, tanto che i ragazzi esterni quando hanno visto i Carabinieri si sono spontaneamente avvicinati per chiarire la propria posizione”.