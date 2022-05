Reclutamento docenti, Pittoni (Lega): “in Italia sembra che l’obiettivo vero sia lasciare a casa i precari”

“Ufficio complicazioni affari semplici”. Bolla così il Senatore della Lega Mario Pittoni, Presidente commissione Cultura in Senato del Carroccio, il DL 36 che introduce nuovi criteri per abilitazione e assunzione docenti. In una video- intervista ci spiega perché.

Il sistema andava semplificato

Il percorso si allunga di almeno un anno. I nostri cicli scolastici penalizzano già i nostri studenti rispetto a quelli degli altri Paesi europei perché finiscono con un anno di ritardo. Rispetto alla riforma, è stato già un errore non coinvolgere le forze sindacali e i partiti. Il testo non sembra neanche essere stato scritto dal Ministero, ma calato dall’alto da chi si occupa molto poco di scuola. Io avevo presentato una proposta di riforma con 16 situazioni tipo, ma che credo non sia stata nemmeno letta.

Polemiche sindacati

Mi è sembrata un’entrata a gamba tesa, senza contrattazione con i sindacati. Se si vogliono allungare i tempi per assumere gli insegnanti, si usa la modalità concorsuale. In un Paese normale, dopo aver “sfruttato” una certa categoria con il precariato, poi lo stabilizzi. In Italia sembra che l’obiettivo vero sia lasciare a casa i precari.

Graduatorie infanzia-primaria

Siamo stati costretti a presentare questo emendamento che per fortuna è passato, perché con gli ultimi concorsi non è stata prevista una graduatoria di merito dando possibilità di servizio anche agli idonei. Dicono che non potrebbe più servire con la presunta cadenza annuale dei concorsi, ma ho qualche dubbio.