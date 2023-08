Regione Veneto, Buono-Libri e Contenuti didattici alternativi: domande dal 18 settembre al 20 ottobre 2023

Anche quest’anno, la Regione del Veneto ha approvato il bando per poter accedere al beneficio per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo e contenuti didattici alternativi, a favore degli alunni meno abbienti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e non statali.

Il beneficio economico è concesso per le spese sostenute per l’acquisto o il comodato di:

a) libri di testo indicati dalle Istituzioni scolastiche e formative nell’ambito dei programmi di studio;

b) elaborati didattici (ad esempio: dispense, ricerche, programmi costruiti specificamente), scelti dalla scuola;

c) ausili indispensabili alla didattica (ad esempio audio-libri per non vedenti).

Sono sempre escluse le spese per l’acquisto di dizionari, strumenti musicali, materiale scolastico e dotazioni tecnologiche (cancelleria, calcolatrici, stecche, personal computer, tablet, telefoni cellulari ecc..).

La richiesta può essere avanzata dalle famiglie:

1. degli studenti residenti nel Veneto che frequentano nell’anno 2023/2024 una scuola secondaria di 1° o 2° grado

2. che hanno il seguente ISEE 2023:

Da € 0 a € 10.632,94 euro (Fascia 1);

da € 10.632,95 a € 15.748,78 euro (Fascia 2).

La domanda deve essere presentata unicamente online, attraverso la procedura web https://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb, dal 18 settembre 2023 alle ore 12 del 20 ottobre 2023.