Rendicontazione sociale, Rav e Pdm: quali scadenze?

“Le procedure volte al miglioramento della scuola iniziano e finiscono con la rendicontazione sociale, che include il Rapporto di auto-valutazione (Rav) e il Piano di miglioramento (PdM), e tutto è incluso nel Ptof” chiarisce in modo sintetico la dirigente Ornella Campo nella diretta della Tecnica della Scuola del 26 ottobre. Ma quali scadenze per lavorare alla rendicontazione, al Rav, al Pdm?

Le scadenze

“Come da nota 23940 del 19 settembre 2022, abbiamo un avvio del nuovo triennio del Ptof 2022-2025; e all’interno di quella stessa nota – ricorda la dirigente Campo – viene precisato che tra i documenti programmatici (previsti dal Dpr 80/2013 che detta le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione) abbiamo la rendicontazione del triennio 2019-2022, da cui bisogna estrapolare le prospettive di sviluppo che poi serviranno per il nuovo Rav; e successivamente il Pdm, che è parte integrante del Ptof”.

“La nota 23940 del 19 settembre 2022 (che richiama la 13483 del 24 maggio), precisa anche che le piattaforme per la compilazione di questi documenti sono aperte da settembre fino all’inizio delle iscrizioni per il nuovo anno scolastico quindi verosimilmente fino a gennaio. Ma il fatto che non ci siano scadenze perentorie non vuol dire che possiamo arrivare alle scadenze all’ultimo istante. Per quanto riguarda l’aggiornamento del Ptof del corrente anno scolastico è necessario inserire anche il Pdm e le scuole possono già: avviare la stesura del Rav, visti gli esiti della rendicontazione 2019-2022; e successivamente definire tutti i percorsi di miglioramento che faranno parte integrante del Ptof del corrente anno, che – ribadisce – è la prima annualità del triennio 2022-2025″.

