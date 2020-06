Riapertura scuole, Azzolina annuncia: “Proporremo la data di lunedì 14 settembre”

Quando si tornerà in classe? Dopo le parole della coordinatrice dell’area Istruzione delle Regioni a Sky TG24, arrivano le parole ufficiali del Ministero dell’Istruzione che dà il via libera alla possibilità di un ritorno in classe fissato per tutti per lunedì 14 settembre.

Ecco la nota ufficiale del Ministero dell’Istruzione: “Con riferimento al dibattito in corso sulla data di riapertura delle scuole e di ripresa effettiva delle lezioni, il Ministero dell’Istruzione precisa quanto segue.

Il Decreto Scuola, recentemente convertito in legge, stabilisce che dal primo settembre le scuole potranno riaprire per le attività legate al recupero degli apprendimenti.

Per quanto riguarda invece l’inizio ufficiale delle lezioni, come già specificato nella giornata di ieri, la decisione dovrà essere presa insieme alle Regioni, a cui sarà proposta la data di lunedì 14 settembre, con l’obiettivo di tornare alla piena normalità scolastica il prima possibile”.

Poco dopo su Facebook, la ministra scrive: “Felice di aver partecipato a questa prima giornata degli Stati generali dell’economia. Ho parlato in chiusura dei lavori di oggi per ribadire un messaggio ormai chiaro spero a tutti: i soldi spesi per l’istruzione sono investimenti per la crescita di un Paese. Ricordiamoci sempre che la scuola è l’unico grande strumento che abbiamo per garantire opportunità a tutti i nostri giovani e permettere la mobilità sociale. Ascolteremo tutte le parti coinvolte nel sistema scolastico e lavoreremo in questa direzione. Per quanto riguarda la riapertura delle scuole l’obiettivo è tornare alla piena normalità scolastica il prima possibile. Per questo abbiamo deciso di proporre alle Regioni la data del 14 di settembre per l’inizio ufficiale del nuovo anno scolastico. Per il recupero degli apprendimenti invece si potrà tornare a scuola già dal primo di settembre”.

Poco dopo arrivano le dichiarazioni della senatrice del Movimento Cinque Stelle, Bianca Laura Granato: “Quando si tornerà in classe? Dopo le parole della coordinatrice dell’area Istruzione delle Regioni a Sky TG24, arrivano le parole ufficiali del Ministero dell’Istruzione che dà il via libera alla possibilità di un ritorno in classe fissato per tutti per lunedì 14 settembre.

Leggi anche