Quando si tornerà in classe? Ancora c’è incertezza sulla data di rientro per docenti e studenti. Le indiscrezioni si susseguono e ieri il Ministero dell’Istruzione ha definito “prive di fondamento” le indiscrezioni riguardanti l’avvio del nuovo anno scolastico per mercoledì 23 settembre.

Quando suonerà, dunque, la prima campanella dell’anno scolastico 2020-2021? Molto dipenderà delle reali intenzioni delle Regioni a cui è demandata la funzione di redigere il calendario scolastico.

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, così come segnala La Repubblica, ha scelto la data del 1° settembre per riaprire le scuole, in particolare a chi deve recuperare le insufficienze.

Riapertura scuole, le Regioni all’attacco: inizio delle lezioni lunedì 14 settembre?

Le Regioni, invece, propongono inizio delle lezioni per tutti da lunedì 14 settembre. C’è, invece, la possibilità anche di riaprire le scuole il 23 settembre dopo l’election day, ma questa possibilità non trova il supporto né degli enti locali né delle famiglie.

Da segnalare, infine, che ci sarà una manifestazione per il 25 giugno da parte dei genitori per chiedere a gran voce chiarezza sulla riapertura delle scuole.