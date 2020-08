Riapertura scuole, le mascherine trasparenti piacciono

Nella stessa giornata in cui il Ministro della salute Roberto Speranza discute davanti a 53 Paesi e ai referenti dell’OMS le strategie per la riapertura delle scuole in sicurezza, è riunito anche il Comitato Tecnico Scientifico, delle cui indicazioni restiamo in attesa.

La mascherina trasparente

Intanto, tra gli argomenti caldi di questi giorni, per la riapertura delle scuole si pensa alla mascherina trasparente, con tutti i suoi benefici, primo fra gli altri la possibilità per gli alunni sordomuti di leggere le labbra dell’insegnante; ma non meno importante, specie per i bambini più piccoli, la possibilità di cogliere lo stato emotivo degli interlocutori. Se ne fa riferimento anche sul Tg3, nel servizio di Valeria Papitto, che in riferimento alla mascherina si esprime così: “Meglio se trasparente, opzione prevista per tutti i docenti, perché è importante che gli alunni vedano bocca ed espressione del volto dei loro prof, una novità che già piace alle scuole.”

