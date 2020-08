Riapertura scuole, ecco la mascherina trasparente: così gli alunni “guardano in faccia” i docenti durante la lezione [VIDEO INTERVISTA]

Non solo mascherine chirurgiche: l’istituto comprensivo “Italo Calvino” di Catania, ha infatti acquistato in vista del rientro a scuola delle mascherine trasparenti per gli insegnanti.

Mascherina trasparente: i benefici

Ne abbiamo parlato con il dirigente scolastico dell’Istituto Calvino Salvatore Impellizzeri, che oltre a spiegarci come funziona questa tipologia di mascherina, ne evidenzia appunto i benefici che dovrebbe avere l’attività didattica in presenza per i bambini: “Grazie a questa mascherina gli alunni possono guardare in faccia molto più chiaramente l’insegnante che fa lezione. Con una mascherina chirurgica è difficile farlo, chiaramente“.

Anche il Cts sta pensando alla mascherina trasparente

Anche il Comitato Tecnico Scientifico sta valutando l’uso esteso di tali dispositivi di sicurezza, come annunciato dal coordinatore del Cts Miozzo.

Il rientro a scuola, infatti, si avvicina e sale l’attesa per capire come si tornerà fra i banchi con le nuove regole dettate dall’emergenza covid.

La mascherina è uno dei temi più controversi di queste settimane e sul punto si attendono le indicazioni definitive da parte del Comitato Tecnico Scientifico.

Sappiamo di sicuro che il personale scolastico, quindi anche i docenti, dovranno indossare la mascherina, presumibilmente quella fornita dalla scuola che ha acquistato tramite ordine al commissario straordinario Arcuri.

Ma i problemi, anche di natura didattica, sono tanti, specie per le classi di alunni di scuola dell’infanzia e primaria, dove il “contatto visivo” rappresenta senz’altro un fattore determinante per l’apprendimento.

