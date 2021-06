Riapertura scuole, nel Lazio doppi ingressi alle 8 e alle 10. Ma i presidi dissentono

Doppi ingressi delle 8 e delle 10, per evitare affollamenti nei mezzi. Sono già pronte le misure per la riapertura delle scuole a settembre nel Lazio. Il tavolo operativo della Prefettura ha ufficializzato già le prime indicazioni, seppur con largo anticipo.

Bus e metro potranno passare subito dal 50 al 80% della capienza, scelta condivisa da Regione e Comune e possibile grazie all’ingresso in fascia bianca.

Una misura che non piace a presidi e famiglie degli alunni che sottolineano il minor tempo per lo studio dei ragazzi.

Uno dei problemi da affrontare sarà il rispetto della percentuale di passeggeri consentita, aspetto che toccherà alle aziende del trasporto pubblico Atac e Cotral che dovranno effettuare i controlli seppur attualmente coi mezzi al 50% metro e bus appaiono più pieni del previsto. Su questo aspetto gli stessi autisti dei mezzi risultano abbastanza scettici.

Il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio Rocco Pinneri ha dichiarato che la scuola ripartirà al 100% in presenza, seppur i problemi delle scuole siano rimasti gli stessi dell’anno passato. I presidi ripetono che in certi contesti è impossibile mantenere il metro di distanza e una parte della classe rischia di tornare alla didattica a distanza. Pinneri dissente e ne parlerà in un incontro con i dirigenti.