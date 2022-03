Ricordiamo Mario Lodi, incontri in diretta fra alunni ed esperti e un concorso con premi, è la proposta di Gessetti Colorati

Anche quest’anno l’Associazione Gessetti Colorati di Ivrea (TO) propone una propria iniziativa per ricordare la figura di Mario Lodi, maestro, pedagogista e scrittore.

L’edizione del 2022 è particolarmente ricca anche per questo è l’anno dedicato a Mario Lodi nato proprio 100 anni fa, il 17 febbraio 1922.



L’associazione invita le scuole che lo desiderano a ricordare la figura e il lavoro di Mario Lodi nel modo ritenuto più opportuno.

Le classi che aderiscono possono produrre un poster inerente il lavoro svolto che dovrà avere un titolo ispirato ad un valore che richiami l’opera di Mario Lodi. Entro il 10 maggio sarà possibile inviare alla associazione una fotografia del poster, tutto il materiale pervenuto sarà pubblicato nel sito.

Fra tutte le fotografie pervenute, ne verranno selezionate 4, tenendo conto della originalità del titolo e dell’aspetto grafico complessivo.

A ciascuna delle fotografie prescelte verrà riconosciuto un “buono-spesa” di 150 euro per l’acquisto di libri o DVD destinati agli alunni della classe.

Nel corso delle precedenti edizioni l’associazione ha già assegnato premi per un valore complessivo di circa 4mila euro.

Tutte le classi di scuola primaria che lo desiderano potranno partecipare anche ai seguenti eventi on line rivolti agli alunni.

6 aprile, ore 11

Maria Rosaria Di Santo, ex maestra elementare ed esperta di pedagogia cooperativa parlerà con i bambini di una delle più importanti “invenzioni” didattiche e pedagogiche di Mario Lodi, la “Biblioteca di lavoro” realizzata anche utilizzando materiali prodotti dai bambini stessi

11 aprile, ore 11

Walter Fochesato, ex maestro elementare, giornalista ed esperto di letteratura per l’infanzia parlerà dell’attività di scrittore di Mario Lodi proponendo anche alcune letture

Alle scuole del territorio viene anche offerto un nostro intervento del tutto gratuito con esperti della associazione che, nel corso dei mesi e aprile potranno incontrare i bambini proponendo letture di brani di Mario Lodi e canzoncine ispirate ai suoi racconti più noti.

Per aderire ad una o più attività previste dal programma è necessario iscriversi utilizzando il form disponibile nel sito WEB della associazione.