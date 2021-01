Rientro a scuola, Azzolina: per il CTS le scuole hanno un ruolo limitato nella trasmissione del virus

La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, si è espressa poco fa in merito al parere del CTS che oggi ha dato l’ok per il rientro in presenza delle scuole secondarie di II grado, ai sensi del Dpcm 14 gennaio 2021.

Il Decreto, in particolare, prevede che le scuole superiori possano rientrare in presenza, dal 18 gennaio, con una percentuale che va dal 50 al 75%.

Così si è espressa la Ministra su Facebook, dopo il parere del CTS:

“Oggi il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito, su richiesta del Ministero della Salute, per esprimersi sul rientro in classe di studentesse e studenti delle scuole superiori, previsto dal Governo.

Ne è emerso un parere molto netto. Il Cts ha ricordato che le scuole hanno un ruolo limitato nella trasmissione del virus. E ribadito – non è la prima volta che lo dice – che l’assenza prolungata da scuola può provocare conseguenze gravi nei ragazzi, per gli apprendimenti e per la sfera emotiva e relazionale.

Queste valutazioni rappresentano una guida chiara che mi auguro possa garantire a scuole e studenti le certezze di cui hanno bisogno. Il rientro in classe è un atto di responsabilità nei confronti dei nostri giovani“.