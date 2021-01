Nuovo Dpcm scuola, situazione aggiornata regione per regione [TABELLA]

A partire da lunedì 18 gennaio entrano in vigore le nuove disposizioni del nuovo Dpcm in relazione alla scuola e ai rientri in classe. Sebbene il Governo abbia dato delle indicazioni generali legate al contesto epidemiologico e alla zona di rischio, le regioni hanno facoltà in determinati casi di inasprire le misure, cosa che rende la situazione del Paese molto eterogenea quanto a rientri in classe. Qual è la situazione regione per regione? La nostra tabella, IN CONTINUO AGGIORNAMENTO, a seguire.

Le disposizioni del nuovo Dpcm che definiscono in linea generale cosa accade in zona rossa, in zona gialla e arancione nel comunicato del Ministero dell’Istruzione a questo link.

REGIONE RIENTRO A SCUOLA I ciclo RIENTRO A SCUOLA superiori Lombardia Zona rossa, dalla seconda media in su: DaD Zona rossa, va in DaD Veneto 07/01/21 01/02/21 Piemonte 07/01/21 18/01/21 Campania Dall’11/01/21 25/01/21 Emilia Romagna 07/01/21 18/01/21 Lazio 07/01/21 18/01/21 Toscana 07/01/21 11/01/21 Sicilia Zona rossa, dalla seconda media in su: DaD Zona rossa, va in DaD Puglia Le famiglie possono scegliere tra DaD e presenza 25/01/21 Liguria 07/01/21 25/01/21 Friuli Venezia Giulia 07/01/21 01/02/21 Marche 07/01/21 01/02/21 Abruzzo 07/01/21 11/01/21 Sardegna 07/01/21 01/02/21 Bolzano Zona rossa, dalla seconda media in su: DaD Zona rossa, va in DaD Umbria 07/01/21 25/01/21 Calabria 11/01/21 01/02/21 Trento 07/01/21 07/01/21 Basilicata 07/01/21 01/02/21 Valle d’Aosta 07/01/21 11/01/21 Molise 18/01/21 18/01/21

