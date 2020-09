Rientro in classe, bisogna sanificare libri, quaderni e matite? Il parere dell’esperta

La riapertura delle scuole in tempo di covid pone alcuni interrogativi che spesso possono sembrare privi di senso ma invece possono comunque avere una valenza dal punto di vista sanitario.

Ad esempio, è necessario per gli studenti (ma anche per gli insegnanti) sanificare libri, quaderni, zaini, borse e quant’altro che portiamo a scuola?

La risposta, decisa, arriva dall’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola, che tramite la propria pagina Facebook spiega: “Quaderni e matite. Sto sentendo di procedure assurde per sanificate quaderni, compiti, libri, matite e pennarelli. La procedura è semplice: lavatevi le mani! Tutto il resto è aria fritta. E questo vale per i quaderni tanto quanto per la matita che useremo per votare.Mascherina, amuchina e andiamo avanti!“