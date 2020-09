Rientro a scuola, tutte le norme anti-COVID che è bene conoscere

Sono molte le norme che in questi mesi si sono susseguite per accompagnare scuole, personale e famiglie in questo faticoso avvio dell’anno scolastico.

Riepiloghiamo di seguito le principali disposizioni attualmente vigenti, integrando le norme riportate sulla pagina del Ministero dell’Istruzione dedicata al rientro a scuola.

Per le linee guida dei singoli Uffici scolastici regionali si legga questa notizia.

Decreti Legge e DPCM

DECRETO-LEGGE 8 settembre 2020, n. 111 – Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Documenti del Ministero dell’Istruzione

Indicazioni sanitarie

Circolare del Ministero della Salute e Ministero del Lavoro – Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazione operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”. Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”.

Fondi PON

Sicurezza