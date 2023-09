Rientro in classe, per quattro studenti su cinque arrivano ansia, disturbi del sonno e dell’alimentazione

Rientro in classe, per quattro studenti su cinque arrivano ansia, disturbi del...

Il ritorno a scuola agita e non poco i pensieri degli studenti. Secondo un sondaggio del portale Skuola.net ansia, desiderio di fuga, sconforto e rabbia sono le emozioni prevalenti in quattro studenti su cinque che stanno per rientrare in classe. Umore che nel 52% dei mille alunni di ogni grado di scuola intervistato dalla testata, è peggiorato negli ultimi giorni. Il 37% riporta disturbi del sonno, difficoltà ad addormentarsi o notti agitate, mentre il 27% soffre di disturbi di alimentazione (si mangia troppo, troppo poco o si saltano i pasti).

Ma cosa preoccupa di più gli studenti del ritorno in classe? L’idea di ricominciare con lezioni e interrogazioni per uno studente su tre, compiti e verifiche per uno su cinque, la solita routine fatta solo di scuola e impegni pomeridiani (attività sportive, corsi vari) per uno su sei. Il relax dell’estate sarà difficile da superare per uno studente su 10, mentre ad un 9% spaventa il confronto con i compagni di classe.

E i compiti per le vacanze sono stati svolti? Solo tre studenti su dieci si sentono con la coscienza a posto poiché hanno completato tutti gli esercizi assegnati dai prof.

Cosa fare per limitare il trauma da rientro? Uno studente su cinque indosserà un accessorio portafortuna, qualcun altro cercherà di aggiudicarsi il banco preferito.